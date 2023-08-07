انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم.. و«التموين» تلزم المحال بوضع سعرين على المنتج

ينطلق، اليوم الاثنين 7 أغسطس، موسم الأوكازيون الصيفي 2023 ضمن التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري، والمقرر له أن يستمر لمدة شهر كامل، لعرض التخفيضات السلع والمنتجات، وسط حملات رقابية مكثفة وجّه بها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للرقابة على ‏التزام المحلات بعرض ‏سعرين على السلعة قبل وبعد التخفيض، والتأكد من جودة السلع المعروضة في المحلات ووقف عرض أي سلع رديئة في فترة التخفيضات.

مديريات التموين تستمر في استخراج التصاريح

وأكدت وزارة التموين، أن المحال التجارية التي استخرجت تصاريح الاشتراك في الأوكازيون الصيفي 2023 ستبدأ غدا في تقديم العروض والتخفيضات على السلع والمنتجات، فيما تستطيع باقي المحال أن تحصل على تصاريح المشاركة في أي وقت من مديريات التموين التابعة لها، إذ تمنع وزارة التموين دخول أي محل في موسم التخفيضات دون الحصل على تصريح.

التصفيات الموسمية

وتهدف وزارة التموين من مواسم التصفيات الموسمية كل عام، تنشيط حركة التجارة الداخلية، مع منح أصحاب المحال الفرصة للتخلص من السلع الراكدة في المحلات التجارية، إذ يحق لكل محل تقديم التخفيضات للمواطنين لمدة أسبوعين من مدة الأوكازيون الصيفي، فضلا عن منح المواطنين الفرصة في شراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة.