موعد حفل بهاء سلطان وكارول سماحة في مهرجان العلمين

يستعد الفنان بهاء سلطان، وكارول سماحة، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم في العلمين أرينا، وذلك مساء يوم الخميس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي يُعد أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، تحت شعار «العالم علمين».

وسيحمل الحفل الغنائي المُرتقب العديد من المفاجآت؛ إذ سيشدو بهاء سلطان وكارول سماحة باقة غنائية متنوعة من أعمالهما، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

حفل ضخم للموسيقار عمر خيرت

كما ستشهد مدينة العلمين، في اليوم ذاته، حفلاً ضخمًا للموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والتي تأتي تحت عنوان «استعدوا لليلة كلاسيكية مميزة».

واختتمت فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين، المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، بسهرة غنائية رومانسية بتوقيع ملكة الإحساس اللبنانية إليسا، والفنان تامر عاشور، التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، قدم فيها الثنائي مجموعة من أهم وأشهر أغانيهما الرومانسية عبر مسيرتهما الفنية، وسط حضور جماهيرى كامل العدد من المصريين والجاليات العربية، في ثانى الليالى المصرية - اللبنانية التى تقام على أرض مدينة العلمين.

حفل راغب علامة ونانسي عجرم في الأسبوع الثاني

وجاء الحفل المذكور بعد آخر جمع الفنانين راغب علامة ونانسي عجرم، أقيم ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من المهرجان.