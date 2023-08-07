حبس المتهمين بقتل عاطل في مشاجرة بالقناطر الخيرية 4 أيام

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على شخصين لاتهامهما بقتل عاطل في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بشبرا شهاب في مركز القناطر الخيرية، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

وكانت قرية شبرا شهاب بمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قد شهدت حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية، لشراء أحد الطرفين دراجة نارية من الطرف الآخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، مما أسفر عن مصرع أحدهما، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ علي الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بدفن الجثة وطلب التحريات وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وتقرر حبسهما.

حبس المتهمين بقتل عاطل بالقناطر

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مصرع عاطل بالقناطر الخيرية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة قرية شبرا شهاب التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع شخص.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات مالية، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا من «خ ع س»، 42 سنة، مالك مقهي، ونجل شقيقه «ع س ع»، 25 سنة، عامل، وطرف آخر «ع ع»، 35 سنة، عاطل، توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ

وتبين أن المتوفى هو من اشترى الدراجة النارية وتهرب من سداد المبلغ المالي، وتعدى عليه المتهمان باستخدام «شومة» التي أدت إلى إصابته ووفاته، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة وحبس المتهمين.