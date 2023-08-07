مهرجان الإسماعيلية يفتح باب استقبال أفلام الدورة الـ25

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعداداً لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ 25 للمهرجان.

وقال الناقد عصام زكريا، في بيان صحفي، أن إدارة المهرجان سوف تقوم باستقبال الأفلام حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام 2023.

وكانت أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بالتجديد للناقد الفني عصام زكريا، لرئاسة مهرجان الإسماعيلية الدُولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين، في يوليو الماضي.

تفاصيل الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعلية السينمائي

يذكر أن الدورة الـ25 للمهرجان من المقرر أن تقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.