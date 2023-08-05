خطوات دعوة الأصدقاء للمملكة وأداء العمرة عبر تأشيرة الزيارة.. ورابط المنصة

خطوات دعوة الأصدقاء للمملكة وأداء العمرة عبر تأشيرة الزيارة، تهم عد كبير من المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، والذين يرغبون في استضافة أحبائهم وأقاربهم وأصدقائهم بهدف الزيارة وأداء العمرة.

خطوات دعوة الأصدقاء للمملكة وأداء العمرة عبر تأشيرة الزيارة

وتهدف خطوات دعوة الأصدقاء للمملكة وأداء العمرة عبر تأشيرة الزيارة الشخصية إلى تمكين الأصدقاء والمعارف، من دخول المملكة العربية السعودية لزيارة الأشخاص الذين تمت دعوتهم، كما توفر هذه التأشيرة للأفراد إمكانية الانتقال بين مدن المملكة وزيارة المواقع التاريخية والمواقع الدينية المهمة.

وتعمل وزارة الحج على تيسير إجراءات دعوة الأصدقاء للمملكة وأداء العمرة عبر تأشيرة الزيارة، وتقديمها بكل سهولة للمواطنين المقيمين بالمملكة، وتشمل المزايا التي توفرها هذه الدعوة القدرة على دعوة الأصدقاء لأداء العمرة وزيارة مكة المكرمة بشكل ميسر وسهل.

خطوات دعوة الأصدقاء للمملكة وأداء العمرة عبر تأشيرة الزيارة

ويمكن للمقيم في السعودية دعوة أصدقائه لأداء العمرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية والدخول إلى رابط منصة التأشيرات.

2. اختر الخدمة المناسبة لك، سواء كنت مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا في المملكة.

3. اختر طلب تأشيرة شخصية للعمرة.

4. ستحتاج إلى الدخول إلى حسابك على النفاذ الوطني الموحد «أبشر» لاستكمال دعوة الأصدقاء.

5. اتبع الإرشادات والتعليمات المعروضة على المنصة لإدخال معلومات الأصدقاء الذين ترغب في دعوتهم.

6. قد يتطلب الأمر رفع بعض الوثائق والمستندات المطلوبة، مثل صورة جواز السفر والتأشيرة الحالية للأصدقاء.

7. بعد إكمال جميع البيانات وتقديم الطلب، ستتلقى تأكيدًا أو رقم مرجعي للمتابعة.

8. تأكد من مراجعة الموقع الرسمي للوزارة والتأكد من الشروط والمتطلبات اللازمة قبل بدء العملية.

تأشيرات شخصية مختلفة

وتتوفر خيارات مختلفة للتأشيرات الشخصية للعمرة، يمكن الحصول على تأشيرة لسفرة واحدة تكون صالحة لمدة 90 يومًا وتسمح بالإقامة لمدة 90 يومًا، كما يمكن الحصول على تأشيرة شخصية متعددة السفريات تكون صالحة لمدة 365 يومًا وتسمح بالإقامة لمدة 90 يومًا في كل زيارة، ويمكن للأفراد اختيار الخيار الأنسب لهم وفقًا لاحتياجاتهم وتواريخ سفرهم المقترحة.