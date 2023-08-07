«الحجر الزراعي» يبدأ استقبال طلبات «مزارع التمور» لتصديرها إلى الصين

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن بدء تلقي الحجر الزراعي المصري، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طلبات اعتماد مزارع التمور المصدرة للصين.

وطالب المنشور، الشركات، من أعضاء المجلس، التي لديها مزارع تمور، وترغب في تصدير إنتاجها للسوق الصينية، بسرعة التوجه للإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري وإدارة خدمة المصدرين لتقديم طلبات إعتماد مزارع التمور التابعة لها للتصدير للصين.

اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بتصدير التمور الطازجة للصين

أما عن اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بتصدير التمور الطازجة للصين، فوفقا لمذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بشكل مبدئي مع الجانب الصيني سابقا، فلا يسمح بتصدير التمور الطازجة إلى دولة الصين، إلا من خلال قائمة المزارع ومحطات التعبئة المعتمدة لدى الجانب الصيني، وسوف يتم تحديث هذه القائمة سنويا، وعلى فاحصي الحجر الزراعي التأكد من أن التصدير يتم فقط من خلال المزارع ومحطات التعبئة المحدثة فقط.

يجب أن تكون المزرعة المصدرة تحت إشراف الحجر الزراعي

تابعت المذكرة أنه على يجب أن تكون المزرعة المصدرة تحت إشراف الحجر الزراعي ومتابعة مكافحة الآفات ذات الاهتمام الحجري للجانب الصيني، على أن تقوم اللجنة المتواجدة بالمحطة بالإشراف على عمليات تداول المنتج والتعبئة والتخزين والشحن داخل المحطة المعتمدة، كذلك فصل الرسالة المعدة للتصدير داخل غرف تبريد مستقلة عن الخام الوارد الى المحطة لتجنب اعادة الأصابة، مع فحص عينة عشوائية مكونة من 1200 تمرة، وذلك لكل شحنة تمور معدة للتصدير إلى الصين وفي حال اكتشاف افات ثاقبة للثمار لا يتم تصدير هذه الشحنة، مع مراعاة اتخاذ تدابير إيقاف المزرعة ومحطة التعبنة التي يتم التصدير منها ويتم عمل تحقيق بشكل كامل للوقوف على الأسباب مع إرسال جميع مستندات الشحنات المرفوضة إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي في حينه.

وأوضح الحجر الزراعي المصري، في مذكرة التفاهم، أنه إذا ما تم استبعاد ثلاث شحنات متتالية من نفس المزرعة، مصابة بتلك الآفات المذكورة، يتم استبعاد المزرعة ذات الصلة من التصدير إلى الصين خلال الفترة المتبقية من الموسم، كذلك يجب أن تكون المواد المستخدمة في التعبئة نظيفة وصحية وغير مستخدمة من قبل ومتوافقة مع المتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية الصينية.