إنشاء مصنع لبودرة التمور بالمنطقة اللوجستية في كركر بأسوان

عقدت محافظة أسوان وإحدى شركات التمور، اتفاقا يهدف لدعم استدامة وتوطين منافذ التسويق والتصدير للتمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجذب فرص جديدة للاستثمار.

ويهدف الاتفاق إلى توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للتمور الأسوانية، وتسويقها وتصديرها محليا ودوليا.

وشهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توقيع الاتفاق بحضور عدد من المسؤولين ومديري الشركة، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمار في منتجات التمور ذات الجودة العالية في أسوان، وتذليل أي عقبات، وذلك في ظل توافر المقومات الاقتصادية المناسبة، بما في ذلك المنطقة اللوجستية العالمية بمنطقة كركر.

إنشاء مصنع بودر التمور بأسوان

وتضمن الاتفاق إنشاء مصنع لبودرة التمور بالمنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر، والذي سيضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها أسوان.

المشروع يوفر فرص عمل للشباب

ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو دعم الاستثمار في المنتجات الزراعية المحلية، وتوفير فرص عمل وتحقيق الاستفادة القصوى من زراعة النخيل في أسوان.