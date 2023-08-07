مواعيد إذاعة ونقل حفلات مهرجان العلمين الجديدة على قنوات المتحدة

تستعد مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإذاعة ونقل حفلات مهرجان العلمين، المقام تحت شعار «العالم علمين»، بحضور عدد كبير من الجمهور المحلي والدولي، في مدينة العلمين الجديدة.

وخلال السطور التالية، نوضح موعد إذاعة الحفلات والقنوات الناقلة:

- يذاع حفل الموسيقار عمر خيرت، يوم الخميس، الموافق 10 أغسطس، على قناة DMC.

إذاعة حفل منير وحميد الشاعري الجمعة المقبل

- يذاع حفل الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري يوم الجمعة، الموافق 11 أغسطس على قناة ON.

- يذاع حفل الفنانة نانسي عجرم، يوم السبت الموافق 12 أغسطس، على قناتي «الحياة» و«CBC».

- يذاع حفل الفنان تامر عشور والفنانة اليسا، يوم الخميس الموافق 17 أغسطس، على قناتي «الحياة» و«CBC».

- يذاع حفل الفنانة أنغام على الهواء مباشرة، يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس على قناة DMC.

- يذاع حفل الفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، يوم السبت الموافق 19 أغسطس على قناة ON.

- يذاع حفل الإعلامية مني الشاذلي، يوم السبت الموافق 19 أغسطس على قناة CBC.