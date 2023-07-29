بعد نجاح حفلة نانسي عجرم بمهرجان العلمين.. اعرف مواعيد الحفلات المقبلة

نجاح كبير حققته حفلة نانسي عجرم وراغب علامة، التي أقيمت يوم أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجيدة، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا أشعله الفنانان بالأغاني المميزة التي قدموها.

نجاح حفلة نانسي عجرم بمهرجان العلمين

وبعد النجاح الذي حققه حفل نانسي عجرم وراغب علامة، سيشهد نهاية هذا الأسبوع عددا آخر من الحفلات الغنائية المميزة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق 3 أغسطس، في حفل كبير للثنائي الفنان مدحت صالح، ومعه الفنانة ريهام عبد الحكيم.

أما يوم الجمعة، الموافق 4 أغسطس، فسيشهد حفلا غنائيا كبيرا للكينج محمد منير وسيشاركه في الحفل الفنان حميد الشاعري، وسيقدمان خلاله عددا كبيرا من أغانيهم المميزة التي يحبها الجمهور.

موعد حفل إليسا وتامر عاشور

وسيكون هناك حفل آخر في اليوم التالي، يوم السبت، الموافق 5 أغسطس، تحييه الفنانة إليسا، ويشاركها الحفل الفنان تامر عاشور، وستُفتح أبواب الحفل في تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن هناك عدد آخر من الفنانين، سيحيون عددا من الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين، منهم أنغام وكايروكي ومطرب الراب العالمى russ.