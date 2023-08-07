لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي.. كليات بجامعة سوهاج تؤهلك سريعا لسوق العمل

يعد إيجاد فرصة عمل مناسبة من أهم أسباب تخصص الدراسة الجامعية، إذ يأمل جميع الطلاب لدراسة تخصص يؤهلهم لسوق العمل مباشرة، وبالتالي يحرص طلاب القسم العلمي، على الالتحاق بالكليات الطبية ذات التكليف، مثل الطب البشرى وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، التي توفر فرص عمل مضمونة بعد التخرج.

ومع ظهور العديد من التخصصات الحديثة، أصبح المجال متاحا أكثر للعمل، وأصبحت العديد من الكليات الأخرى يمكن لخريجيها الحصول على فرصة عمل بسهولة بعد التخرج، لاسيما لطلاب الأدبي.

وتقدم «الوطن»، لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بسوهاج، أبرز التخصصات الجامعية لطلاب أدبي، التي توفر فرص عمل بسهولة بعد التخرج، وهي كالتالي:

قسم اللغات والترجمة

وفقا لجامعة سوهاج فإن قسم اللغات والترجمة الفورية، أحد الأقسام الحديثة بكلية الأداب، ويوفر فرص عمل للخريجين بمجال الترجمة الفورية، فضلا عن العمل الحر بالترجمة، كما يتم الاستعانة بالخريجين فيما يعرف بنظام الاستعانة بمركز الترجمة عند الحاجة.

قسم المساحة بكلية الأداب

أوضح الدكتور باسم محمد الأستاذ المساعد بكلية الأداب، أن قسم المساحة يوفر لخريجيه فرص عمل بمجال المساحة، وإعداد الخرائط ويلاقي طلبا كثيرا خارج مصر.

أقسام اللغات بكلية الأداب

وأضاف أن أقسام اللغات بكلية الأداب جامعة سوهاج، تجد إقبالا كبيرا، بينها العبري والتركي والفارسي واليوناني، حيث يلتحق الخريجون بالعمل بالترجمة أو الإرشاد السياحي.

كلية الحقوق

يلتحق خريجو كلية الحقوق بجامعة سوهاج بالعمل بالمحاماة، لعام تحت التدريب فور التخرج، ثم يمكن للخريجين عقب اجتياز التدريب الالتحاق بنقابة المحاميين، ومباشرة العمل من المكتب الخاص بهم.

كلية التربية الرياضية

يجد خريجو كلية التربية الرياضية مجالا متسعا من فرص العمل بالنوادي الرياضية وساحات التدريب المنتشرة بربوع مصر، فضلا عن العمل بمراكز الشباب التي غطت مختلف قرى مصر، تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

ووفقا لوصف برامج الدراسة بكلية التربية بجامعة سوهاج، فإنها تعد الخريج لسوق العمل التوبوي وتدرس المناهج بطرق علمية وتربوية، للفئات المستهدفة بكل مرحلة تعليمية، مما يؤهل الخريج للعمل بالمدارس الخاصة أو المدارس الحكومية.