تعرف على أعلى شهادات البنك الأهلي المصري.. سعر الفائدة يصل لـ22%

يبحث كثير من المواطنين، الراغبين في استثمار أموالهم، عن شهادات البنك الأهلي المصري، وتعتبر الشهادات الادخارية آمنة ومحمية قانونيًا، إذ يتم حماية رأس المال الأصلي والفائدة المكتسبة، بواسطة الجهات التنظيمية والضوابط المالية، وفي حالة البنوك، تكون الشهادات الادخارية مغطاة بضمانات الودائع المصرفية، مما يعزز مستوى الثقة لدى المودعين، كما تعتبر الشهادات الادخارية خيارًا موثوقًا وآمنًا للأفراد والمؤسسات الذين يبحثون عن تحقيق عائد مالي مضمون على أموالهم.

تفاصيل أعلي الشهادات الادخارية المقدمة من البنك الأهلي المصري

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى الشهادات الادخارية المقدمة من البنك الأهلي المصري، وقواعد وشروط شراء تلك الشهادات.

الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج

أصدر البنك الأهلي المصري، شهادة ذات عائد مرتفع، تحت مسمى الشهادة البلاتينية، ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة، أن الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات.

والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن العائد طوال فترة الشهادة يُصرف بشكل شهري، كما لا يمكن استرداد قيمه الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، وتأتي الشهادة بعائد متدرج بمعدل 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات الـ3 سنوات

أصدر البنك الأهلي المصري شهاده ذات عائد مرتفع تحت مسمى الشهاده البلاتينية ذات الـ3 سنوات، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة، أنها تستمر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، كما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن الاقتراض بضمانها، وتأتي الشهاده بعائد ثابت بقيمة 19%.