أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

تطرح وزارتا التموين والزراعة جميع أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة، وجميع مشتقاتها في منافذها على مستوى الجمهورية بتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30%، إضافة إلى حرص الشركة القابضة للأغذية على ضخ كميات كبيرة من اللحوم المصنعة الطازجة بأسعار مخفّضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

ونستعرض أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وأسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ وزارتي التموين والزراعة، وفق بيان الوزارة، والتي تتباين بحسب النوع.

- طبق وزن نصف كيلو مغلف من كباب حلة طازج بـ85 جنيهًا.

- طبق وزن نصف كيلو مغلف من اللحم المفروم بـ85 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة والتموين

- كيلو اللحوم البلدي الطازجة 260 جنيهًا.

- لحوم «ضاني» طازجة 220 جنيها.

- اللحوم المفرومة طازجة 190 جنيهًا.

- السجق 190 جنيهًا.

- اللحوم السودانية 195 جنيهًا.

- البفتيك 195 جنيهًا.

- الكبدة 195 جنيهًا.

- اللحوم البرازيلي 160 جنيها.

- اللحم الهندي 130 جنيها.

- الضأن الطازج 250 جنيها.

- اللحوم البتلو 130 جنيهًا.

- لحوم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة 87 جنيهًا.

- المفروم البرازيلي 95 جنيهًا.