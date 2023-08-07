الأرصاد تفسر سبب سقوط الأمطار على جنوب الصعيد رغم ارتفاع الحرارة

شهدت بعض المناطق الجنوبية، وتحديدا حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل ومحافظة الوادي الجديد سقوط أمطار طفيفة، رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة بمختلف أنحاء البلاد، ما أثار تساؤلات المواطنين عن سبب سقوط الأمطار في فصل الصيف.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن تساقط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ليس شيئا غريبا، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى ظاهرة الحزام المداري، وهو عبارة عن خط وهمي يفصل الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، كما أنه يتذبذب عند خط الاستواء شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

وقالت هيئة الأرصاد، «يؤدي تلاقي الكتل إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة عند دول منابع النيل في السودان وإثيوبيا»، موضحة أن خلال هذا التوقيت من العام فإن الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، التي تكون أكثر عرضة لسقوط الأمطار بشكل متفاوت.

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن الأمطار التي تسقط على جنوب البلاد لا تؤثر على الأنشطة اليومية، وتكون أمطارا رعدية، وتصحبها رياح وأتربة ورمال مثارة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، مشددة على أن المناطق الشمالية لا تصلها الأمطار أو الأتربة والرياح والرمال.

حالة الطقس اليوم

وشهد طقس اليوم تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة عن أمس، ومن المنتظر حدوث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بقيم تتراوح بين 5-6 درجات، في حين تظل الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة أقصى جنوب البلاد.