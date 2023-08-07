محمد طعيمة بشخصيتين في مسلسل «الليلة كبيرة»

قارب الفنان محمد طعيمة، على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد «الليلة كبيرة»، الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

محمد طعيمة يقدم شخصية سيدة

وظهر طعيمة في كواليس العمل بشخصيتين، أحدهما لسيدة ونالت مشاهده في العمل، إعجاب كل المتواجدين بموقع التصوير، حتى أن ابطال المسلسل أشادوا بموهبته المميزة، وأكدوا أنه يملك أدوات مهمة يتمناها عدد كبير من الفنانين.

مسلسل الليلة كبيرة تأليف ورشة حروف وإخراج وسام المدني

يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف «إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض»، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلي، ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني.