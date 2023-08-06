كبير المدربين بمركز محاكاة قناة السويس: ندرب المرشدين على المواقف الصعبة

قال كبير المدربين بمركز المحاكاة بقناة السويس، حسام داود، إن المركز شهد تطويرا كبيرا منذ عام 1995، إذ تم البدء بمحاكى واحد فقط، حوالي 140 درجة، وبدأ تدريب المرشدين، وتم تطويره عام 2009، وبدأ تنفيذ محاكيات أكبر منها «القاطرات ومناورة مشتركة بين مركب كبير وقاطرات أيضًا».

المهمة الأساسية لمبنى المحاكاة هو رفع كفاءة المرشدين

وأضاف داود، خلال لقاء تلفزيوني، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المهمة الأساسية لمبنى المحاكاة، هو رفع كفاءة المرشدين ومهاراتهم، عن طريق أجهزة المحاكاة: «المرشد يتصرف كأنه في مركب حقيقي ولا توجد نسبة للخطأ»، إذ يتم تدريبهم لمواجهة كل ما هو طارئ ويحدث.

الحوادث البحرية تعطي المتدربين دروسا للمستقبل

وتابع داود، بأن الحوادث البحرية تعطي المتدربين دروسا للمستقبل، لذلك يجب حفظها والتمرن عليها حتى لا تقع مجددا، فمثلا العبور في قوافل يجب المحافظة على المسافات والسرعات، وإذا حدث عطل بالمركب يعرف المرشد كيف يسيطر على مركبه ويربطها على ضفة القناة، والعكس إذا تعطلت مركبته أيضًا، عليه أن يعلم كيف يتصرف حتى لا يقوم بتعطيل باقي القافلة.