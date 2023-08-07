ماهر فرغلي: شكري مصطفى كفّر قيادي إخواني بعد تخليه عن أفكاره التكفيرية

قال ماهر فرغلي، باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إن الإرهابي عبدالله السماوي، سُجن مع الإخوان في قضية تنظيم 65، وكان من أصغرهم سنا مع شكري مصطفى، وعندما سُجن التقى علي عبده إسماعيل، الذي ألف كتاب «التوقف والتبين».

التوقف والتبين

وأضاف فرغلي، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في التوقف والتبين جاء أن هذه الدولة ليست إسلامية، ولكن لا يجب الحكم على هذا الشعب بأنه من المسلمين أو الكفار، ولكن يتم الحكم على كل شخص ويتم التبين عن طريق سؤاله عما إذا كان كافرا بالطاغوت والحاكم، فإذا قال المواطن أنا كافر بالطاغوت يكون مسلما بالنسبة لهذه الجماعة، وإذا قال لست كافرا بالحاكم فإنه يكون كافرا بالنسبة لهم».

الجماعات الإرهابية

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: «علي عبده إسماعيل تراجع عن هذه الفكرة فيما بعد، ولكن شكري مصطفى كفره ولم يتنازل عنه، وطه السماوي كفره ولم يتنازل عن الفكرة أيضا، وعندما خرج شكري مصطفى وطه السماوي، شكل كل منهما تنظيما، أحدهما جماعة المسلمين والثاني جماعة التكفير والهجرة.