توتا وغادة عادل وفرح الزاهد يمسكون بـ«البطة الصفرا» على ريد كاربت العرض الخاص

وصل منذ قليل إلى العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا، بطل العمل الفنان محمد عبد الرحمن توتا، الذي حرص على أن يمسك ببطة صفرا خلال تواجده على الريد كاربت، للترويج للفيلم.

كما وصل أيضا الي العرض الخاص المقام في أحد سينمات منطقة السادس من أكتوبر، الفنانة غادة عادل وفرح الزاهد، المشاركين في العمل، ووصل عدد من الضيوف منهم الدكتورة هبة قطب وعمرو منسي.

يذكر أن صناع فيلم البطة الصفرا، استعانوا بألعاب على شكل بطة للترويج للفيلم، من خلال العرض الخاص الذي انطلق منذ قليل.

أبطال فيلم البطة الصفرا

«البطة الصفرا» بطولة محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.