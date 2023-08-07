روسيا تعلن عن إطلاق صاروخ فضائي لاستكشاف القمر 11 أغسطس

كشفت روسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، عن نيتها إطلاق مهمة جديدة لاستكشاف القمر، يوم الجمعة المقبل، للمرة الأولى منذ 50 عاماً، حيث كانت آخر رحلة إلى القمر في عام 1976، وحينها أطلقت وكالة الفضاء الروسية صاروخاً من طراز «سويوز»، حمل مركبة هبوط من طراز «لونا 25».

موعد انطلاق المهمة الروسية لاستكشاف القمر

وأوضحت وكالة الفضاء الرسية أن موعد إطلاق الصاروخ الفضائي في مهمته الجديدة إلى القمر، سيكون يوم 11 أغسطس المقبل، وسوف تستغرق الرحلة ما بين 4 أيام ونصف يوم، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء «تاس» الرسمية في موسكو مساء اليوم الاثنين.

وبينت وكالة الفضاء الروسية أن المركبة تزن 800 كيلوجرام، ومهمتها تستغرق عاماً على الأقل، للعمل على أخذ عينات من التربة وتحليلها، لتكون أول مهمة إطلاق روسية في الوقت الحالي، في ظل رغبة موسكو في زيادة نشاطها الفضائي، بالتعاون مع بكين، في ظل عقوبات مفروضة على روسيا، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، منذ فبراير 2022.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، في وقت سابق، عدم تعاونها مع روسيا في إطلاق «لونا 25»، على خلفية الأزمة الأوكرانية، مما دفع روسيا لاستكمال جهودها بمفردها، في محاولة لإنجاح هذه المهمة، واستبدلت القطع الأوروبية الصنع، بقطع أخرى روسية.

منافسة شرسة مع أمريكا

وحققت روسيا، خلال فترة الاتحاد السوفيتي، نجاحات كبيرة في استكشاف الفضاء، حيث تمكنت في عام 1976، من إطلاق مسبار الفضاء «لونا 24»، وتسعى البلاد لمنافسة الولايات المتحدة، صاحبة الإنفاق الأعلى على الفضاء، وكذلك مواجهة الإنفاق الكبير من قبل الشركات الخاصة في أمريكا، وعلى رأسها شركة «سبيس إكس»، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول الكندية، إيلون ماسك.