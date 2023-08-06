أحمد عمر هاشم لـ«الوطن»: أحمد الله على صحتي.. وأسأله حسن العيش والخاتمة

طمأن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية رئيس اللجنة الدينية والعلمية بالمشيخة، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، محبيه بعد شائعات تدهور حالته الصحية.

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وقال أحمد عمر هاشم، في تصريح لـ«الوطن»: «أنا بخير، وأحمد الله على صحتي، وأعيش بين أبنائي وأحفادي، ونسأل الله دوام الصحة وحسن العيش والخاتمة».

شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وانتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية، شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ما أثار استياء المقربين ومحبيه ومتابعيه.

ونفت المشيخة العامة للطرق الصوفية، الشائعة المتداولة، كاشفة عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، مؤكدة أنه بصحة جيدة وكل ما أشيع على منصّات التواصل الاجتماعي عن وفاته غير صحيحة.