بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص على «صحراوي البحيرة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 76 اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة شخص و8 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، وتبين إصابة جمال عبدالحميد حسين، 36 سنة، مقيم القاهرة، ومحمد علي مبارك أحمد، 18 سنة، مقيم قنا، وآلاء شرقاوي دياب، 22 سنة، مقيمة الأقصر، وهاجر صابر محمد حسن، 19 سنة، مقيمة القاهرة، وصابر محمد حسن، 60 سنة، ووفاء أحمد طه، 48 سنة، مقيمة الأقصر، ونور شرقاوي دياب، 24 سنة، مقيمة الأقصر، وصفاء مرسي أحمد، 50 سنة، مقيم الجيزة، مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.