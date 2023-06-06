مبادرة لتدريب سيدات دمياط على تصنيع الجبن الرومي بالمنزل

محمد ذكي عيد، ابن إحدى قرى مركز كفر سعد بدمياط حصل على الدكتوراه في تكنولوجيا وعلوم الألبان، وصميم مكبسًا هيدروليكيًا لكبس الجبنة الرومي بحجم صغير يناسب المطابخ البسيطة في المنازل، بالإضافة إلى برواز خشبي متعدد لتصنيعها بطريقة بسيطة وسهلة، ولذلك أطلق مبادرة لمساعدة الشباب والسيدات على عمل مشاريع صغيرة.

مبادرة إبدأ مشروعك من منتجات الألبان انتشرت في دمياط

يقول محمد ذكي في تصريحات لـ«الوطن»: فكرت في إطلاق مبادرة لمساعدة الشباب والسيدات على إنشاء مصنع منتجات ألبان داخل المنازل، فصممت مكبسًا لكبس الجبنة الرومي في البيوت، تكفي الطاقة الإنتاجية له من 20 لـ80 كيلو لبن، فالقرص الصغير الواحد يُصنع من 10كيلو لبن، ويكون وزنه النهائي كيلو جرام، ثم بدأت أدرب السيدات على طرق استخدامه، ليصبح لديهن مشروع صغير.

وتابع: «بدأت أنشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي وأتعاون مع الجمعيات ومراكز الشباب لأصل إلى الشباب لمساعدتهم على فتح مشروعات تحسن من دخلهم، واستهدفت الشباب الذي يبحث عن فرص عمل ولديه القدرة على تحمل مسؤلية مشروع صغير ولديه مهارات التسويق».

التعاون مع المجلس القومي للمرأة

وأضاف أنه تعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط للوصول إلى السيدات والأسر التي تحتاج إلى تعليم حرف لتكون نواة لمشروع مربح داخل المنازل لتمكينهن اقتصاديا ولزيادة دخلهن ودخل أسرهن من خلال فتح مشروع منتجات الألبان.

ورشة مجانية لتدريب 43 سيدة

وأوضح أنه نظم ورشة مجانية في المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة بها وتم التدريب العملي ل عدد 43 سيدة على كيفية تصنيع الجبنة الرومي باستخدام المكابس المصممة لهذا الغرض، بالإضافة إلى إعادة تدوير الشرش الناتج عن عملية التصنيع لجبنة ريكوتا، وكذلك استخدام جزء من هذا الشرش قبل التمليح في صناعة العصير، وصناعة المخبوزات المنزلية وبذلك يتم الاستفادة من كل ما يتبقى من اللبن ليكون مشروعًا متكاملًا مربحًا، وجار التنسيق لتكرار هذه الورش.