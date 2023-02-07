«شباب التجمع» يكرمون فريق كرة قدم نسائي لحصوله على الميداليه الفضية

كرم النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع، فريق كرة القدم النسائي بمؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، لحصولهم على المركز الثاني والميدالية الفضية.

والجدير بالذكر، يلعب فريق كرة قدم نسائي تحت رعاية اتحاد الشباب الجناح الشبابي لحزب التجمع، وشارك في التكريم أعضاء مجلس إدارة مركز شباب البدرشين المنتخب منذ شهرين فقط، كما أن هذا الفريق مسجل في وزارة الشباب والرياضة.

وقال صلاح حواس الذي يساهم في رعاية الفريق، إننا مستمرون في دعم الفتيات في كل المجالات الرياضية، ونفتخر بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية في كل المجالات.

وقال فتحي أبوزيد أمين العمل الجماهيري باتحاد الشباب التقدمي، إن الاتحاد يدعم الرياضيات بشكل كامل، لافتا إلى أن حزب التجمع يبحث عن إعطاء المرأة حقوقها كامله في المجتمع.