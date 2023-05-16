سارة استغلت وقت الفراغ في تأسيس مشروع مربح بمساعدة «القومي للمرأة»

«سارة أبو صالحة»، سيدة من عزبة البرج في محافظة دمياط، متزوجة ولديها طفل، قررت أن يكون لديها مشروع خاص من هوايتها وهي صناعة المكرمية، إذ استغلت وقت الفراغ في إنتاج الأعمال اليدوية لتزيين منزلها في البداية، ثم تحول الأمر ليصبح عملا يدر ربحا.

وقت فراغي السبب في نجاحي

وقالت «سارة» في تصريحات لـ«الوطن»: «عندما سمعت عن أنشطة المجلس القومي للمرأة في المدينة الصديقة للنساء ببلدي عزبة البرج، لم أتردد في المشاركة معهم، خاصة أن المكان قريب لسكني ولدي وقت فراغ كبير أثناء عمل زوجي على مركب في نهر النيل بين عزبة البرج ورأس البر، إذ يستغرق عمله وقتا كبيرًا، وأنا أظل وحدي في المنزل، هذا ما شجعني للاشتراك لاستغلال وقتي بطريقة مفيدة».

من ربة منزل لمدربة مكرمية

وأشارت إلى أنها كانت فرصة عظيمة إذ تعلمت إنتاج ديكورات بطرق مختلفة، وأصبحت مدربة تعلم باقي السيدات بعدما طورت من نفسها، ودربت عدد كبير من السيدات، وأصبح لديهن إنتاج خاص بهن، وقبل شهر رمضان صنعن زينة الشهر الكريم، والفوانيس وهدايا العيد.

عرض المنتجات في المعارض

وأضافت: «وفر لنا المجلس القومي للمرأة في دمياط فرصا تسويقية لتسويق تلك المنتجات عن طريق المعارض المختلفة مثل معرض أهلا رمضان، ومعارض المجلس في مكتبة مصر العامة، وأيضا معارض رأس البر، وتم تدريبنا على طرق تسويق منتجاتنا أونلاين، فبدأت من هنا تتحول موهبتي إلى مشروع خاص مربح أنا والسيدات من دربتهن، ولكن نتمنى أن نخرج بمنتجاتنا خارج دمياط، في باقي محافظات الجمهورية، ودول الخليج».