بدء التقديم للمرحلة الثانية في مدارس التمريض بالبحر الأحمر غدا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن بدء التقديم للمرحلة الثانية للمدارس التمريض بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، على أن يكون الحد الأدنى للتنسيق 240 درجة، ويستمر التقديم لمدة يومين فقط، بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

التقديم للمرحلة الثانية لمدارس التمريض بالبحر الأحمر

كشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن الحد الأدنى للتنسيق بمدرسة التمريض للمرحلة الثانية 240 درجة، ويتم التقديم إلكترونيا لمدة يومين، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء.

شروط التقديم لمدارس تمريض البحر الأحمر

وتشترط مدارس التمريض بالبحر الأحمر أن يكون سن الطالب وقت التقديم لا يقل عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما، وأن يكون حاصلا على سنوات الدراسة في الشهادة الإعدادية في نفس المدينة التي يتم التقدم بها، ولا يجوز النقل داخل مدن المحافظة أو لمحافظة أخرى بعد إعلان قبول الطالب، ولايكون الطالب أو الطالبة متزوجا، كما يتعهد بعدم الزواج خلال مدة الدراسة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 6 مدارس تمريض في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين، ومدة الدراسة بها 4 سنوات، بالإضافة إلى سنة تدريب بمستشفى حكومي.