ضبط 84 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بضبط 84 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق في مختلف الإدارات، إذ جرى شن حملات مرورية مفاجئة على إدارة المنصورة ودكرنس ونبروه والجمالية.

جولات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضحت المديرية، أنه جرى شن الحملات بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 85 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأشارت إلى أن الحملات قامت ناحية مركز المنصورة، ودكرنس، وميت سلسيل، وجمصة، وبندر المنصورة، والجمالية، ونبروه، وجرى تحرير 85 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، جاءت كالتالي:

- عدد 1 محضر توقف عن الإنتاج.

-عدد 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

-عدد 2 محضر تصرف في دقيق بقيمة 18 شيكارة

-عدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

-عدد 5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

-عدد 23 محضر نقص وزن مابين 6- 18 جم.

-عدد 25 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

-عدد 3 محضر بيع بأزيد من السعر سجائر

-عدد 12 محاضر عدم وجود شهادة صحية

-عدد 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

-عدد 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات تاجر تموينى

-عدد 1 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية تاجر تموينى

-عدد 2 محضر تصرف سلع تموينية بقيمة 52772.4 جنيه تاجر تموينى

-عدد 2 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تموينى

-عدد 1 محضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة 1166405 جنيه تاجر تموينى.