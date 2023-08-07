مصرع شاب مجهول الهوية في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية بطريق شبراخيت دسوق بنطاق محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية، وحرر المحضر اللازم.

مصرع شاب في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة قائد الدراجة النارية جراء السرعة الزائدة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.