«مسار إجباري» تحيي حفلا في العلمين الجمعة المقبل.. اعرف سبب تسمية الفرقة

«مسار إجباري» أحد أهم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، إذ قدمت خلال مشوارها الفني منذ ما يقرب من 28 عامًا، 3 ألبومات غنائية، وتستعد لإحياء حفل غنائي كبير خلال الأيام المقبلة بمهرجان العلمين، في مفاجأة لجمهورها الذي طالما انتظر حفلاتها المميزة.

تأسيس فرقة «مسار إجباري»

تأسست فرقة «مسار إجباري» على يد هاني الدقاق وأصدقائه، في 2005، وخلال فترة تأسيسها، شاهد الأعضاء كم القيود التي يفرضها المجتمع على الآخرين لمحاولة تنميط أسلوب حياة الشباب، مما يضيق عليهم مساحة الإبداع والابتكار، فما كان منهم سوى السخرية على هذه القيود باختيار اسم الفريق.

«إنت هتدخل طب يا هندسة»، هكذا يحدد الأهل مسار أولادهم منذ دخول المرحلة الابتدائية، «دايما مرسوملك مسار إجباري إن أنت بتدخل المدرسة وبتحاول تدخل أحسن كلية» هكذا وصف هاني الدقاق، مؤسس فريق «مسار إجباري» سبب اختياره لاسم الفريق.

حفل مهرجان العلمين برعاية مسار إجباري

مفاجآت العلمين مابتخلصش هتستمتعوا في حفلات هتكسر الدنيا مع مسار إجباري ومسلم ورضا البحراوي يوم 11 أغسطس في #مهرجان_العلمين #العالم_العلمين pic.twitter.com/lTIHz5rPvW — ON (@ONTVEgy) August 7, 2023

ويشهد مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة، 11 أغسطس، حفلًا غنائيًا ضخمًا، يُحيه فريق «مسار إجباري»، ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل من المهرجان تقديم عدد كبير من الحفلات الغنائية، حيث سيشدو الفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة على مسرح «العلمين أرينا»، في حين يعزف الموسيقار عمر خيرت على مسرح «سمارت العلمين»، كما يشدو الفنان اللبناني رامي عياش في «نورث سكوير».