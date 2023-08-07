حفل مسار إجباري والفنانين رضا البحراوي ومسلم في مهرجان العلمين الجمعة

يستعد مهرجان العلمين، لاستقبال حفل الفريق الغنائي «مسار إجباري»، والفنانين مسلم ورضا البحراوي، يوم 11 أغسطس الجاري، وتتاح تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي.

ويشهد هذا الأسبوع عدداً من الحفلات المهمة التي ستقام يوم الخميس، على رأسها حفل للفنانين بهاء سلطان وكارول سماحة، في «العلمين أرينا»، ثم حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح «سمارت العلمين».

مسار إجباري يشدو في العلمين

ومن الحفلات الغنائية المهمة التي سيشهدها الأسبوع، حفل فريق مسار إجباري، الذي أعلن مؤخرا، ليكون أول فريق غنائي سيشدو في المهرجان، بعد أن تأجلت حفلة فرقة كاريوكي لنهاية جدول حفلات المهرجان، لتقام مع حفل الختام في السادس والعشرين من الشهر الجاري.