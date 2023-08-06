«مسار إجباري» يحيي حفلا غنائيا في مهرجان العلمين الجديدة 11 أغسطس

يحيي فريق مسار إجباري، حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي يقام في مدينة العلمين.

حفل مسار إجباري في الليلة الثالثة لمهرجان العلمين

يعد فريق مسار إجباري واحدا من أهم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربى، قدموا خلال مشوارهم الفني الممتد لما يقرب من 20 عامًا ثلاثة ألبومات، «اقرأ الخبر» و«تقع وتقوم» و«الألبوم».

من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل من المهرجان تقديم عدد كبير من الحفلات الغنائية، حيث سيشدو الفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة على مسرح «العلمين أرينا»، في حين يعزف الموسيقار عمر خيرت على مسرح «سمارت العلمين»، كما يشدو الفنان اللبناني رامي عياش في «نورث سكوير».

بهاء سلطان وكارول سماحة في المهرجان

ومن المقرر أن تكرر الليالي المصرية اللبنانية الأسبوع المقبل بحفل الفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة.