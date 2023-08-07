زوجة «توتا» تظهر معه في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

حرصت زوجة الفنان محمد عبد الرحمن توتا، على مساندته في العرض الخاص لفيلمه الجديد البطة الصفرا، المقام الآن في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر.

وظهرت زوجة الفنان محمد عبد الرحمن توتا معه على ريد كاربت العرض الخاص للفيلم، حيث التقطت معه عدد من الصور الخاصة، ممسكة بالبطة الصفرا المستخدمة في الدعايا.

يذكر أن هناك عدد كبير من أبطال فيلم البطة الصفرا، حضروا إلى العرض الخاص، منهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل وفرح الزاهد وحسن أبو الروس ومحمود حافظ، بالإضافة إلى عدد من الضيوف، منهم عمرو منسي ومحمد أنور وهشام ماجد وسليمان عيد.

أبطال فيلم البطة الصفرا

«البطة الصفرا» من بطولة محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.