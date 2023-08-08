5 معلومات عن مسلسل «جريندايزر» بعد عودته بهوية بصرية جديدة

يعود مسلسل «جريندايزر يو» من جديد، بعد أن أعلنت شركة مانجا للإنتاج الفني عن عودة المسلسل الشهير بهوية عصرية وبصرية جديدة في عام 2024.

5 معلومات عن المسلسل

وترصد الوطن في هذا التقرير 5 معلومات عن المسلسل:

- المسلسل سيعود من خلال إنتاج بين شركة مانجا للإنتاج وشركة دايناميك بلاننج.

- العرض التشويقي للمسلسل، تم خلال مهرجان أكيهابارا في اليابان بحضور نخبة من رواد عالم الأنميشن والمانجا العالميين، مثل المانجاكا السيد جو ناجاي، والمنتج التنفيذي في شركة دايناميك بلاننج السيد ايتشانو ناجاي، والمخرج السيد ميتسوؤو فوكودا ومصمم الشخصيات السيد يوشيوكي ساداموتو.

- الدكتور عصام أمان الله بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، أوضح في بيان أن مسلسل «جريندايزر» يعود للظهور بعد 40 عاما بطريقة حديثة ومبتكرة.

المسلسل عرف في دولة فرنسا باسم «جولدوراك»

- اشتهر مسلسل «جريندايزر» أيضا باسم «جولدوراك» في فرنسا، و«جولدريك» في إيطاليا، وهو آلي ضخم انطلق في عام 1975م لإنقاذ كوكب فليد.

- المسلسل حصد أكبر عدد مشاهدات في العالم العربي وفرنسا وإيطاليا وأصبح علمًا لعالم الأنميشن والمانجا.