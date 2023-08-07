10 خدمات يقدمها مركز خدمة العملاء بمياه الشرب وسط البلد بالقاهرة

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة على وجود مركز خدمة عملاء وسط البلد الكائن في 42 شارع رمسيس أمام مسجد الفتح، حيث يخدم مناطق الأزبكية وبولاق أبو العلا، عابدين، السبتية، القللي، الزمالك، وسط البلد، باب الشعرية، الظاهر الغربية.

خدمات للمواطنين

وأشارت الشركة إلى أن مركز خدمة العملاء يقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها..

-التعاقد على وصلة أو عداد عقار، شقة، محل.

- تغيير قطر وصلة.

- استبدال عداد ، وصلة مياه.

-فحص عداد.

-سداد فواتير.

- تعديل بيانات اشتراك.

- الرد على الاستفسارات.

-فحص الشكاوى المحاسبية.

-شحن العدادات مسبقة الدفع.

- طلب تأدية الخدمات فى المنازل من خلال مراكز خدمة العملاء المتنقلة.

وأشارت شركة مياه الشرب إلى استمرار العمل على تقديم خدمات مناسبة للمواطنين والتفاعل الفوري مع الشكاوى وأي مشكلات على الفور، كما يتم توفير خدمات إلكترونية للتبسيط على المواطنين.