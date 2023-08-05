انقطاع مياه الشرب عن القناطر الخيرية لمدة 7ساعات.. الأسباب والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اعتباراً من الساعة 11 مساء غدا الأحد 6 أغسطس الجاري حتى الساعة الـ6 صباح الإثنين.

سبب انقطاع مياه الشرب بالقناطر الخيرية

وأوضحت شركة مياه القليوبية فى بيان لها أن انقطاع المياه عن القناطر الخيرية، نظرا لأعمال التكريك التي تقوم بها مديرية الري بالقليوبية بنهر النيل أمام مأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة

مياه القليوبية تناشد المنشآت تدبير احتياجاتها

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه في القناطر الخيرية خلال المذكورة

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية في بيان له، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة انقطاع المياه بالقناطر الخيرية على الخط الساخن 125، وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أي طوارئ خلال أعمال التكريك أمام مأخذ محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر.

حملات توعية لترشيد استهلاك المياه

في سياق متصل أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية، إطلاق حملات توعية لترشيد استهلاك المياه، ومنع إهدارها وتخفيف الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

أوضح رئيس شركة مياه القليوبية، أن الحملة تتضمن توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس، ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقي البلاغات من المواطنين.