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رئيس «العربي لحقوق الإنسان»: دفعات العفو الرئاسي مستمرة بلا تميز أو ضغوط

كتب:

محمد أباظة
10:42 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
عبدالجواد أحمد

عبدالجواد أحمد

أعرب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن تقديره لاستمرار استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي لصلاحياته الدستورية في تحقيق الاستجابة لمطالبات عديدة من جميع القوى الحقوقية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية، وكذلك توصيات الحوار الوطني.

إشادة بتنوع الأسماء في قائمة العفو الرئاسي

وأكّد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ صدور قرار بالعفو عن مجموعة متنوعة ومنهم شباب وأسماء أغلبها غير معلوم أو مشهور يؤكّد أنّ سياسية العفو مستمرة بلا تميز ولا ضغوط من أي نوع، بل تؤكّد أنَّ المهام تتمّ نفاذًا للدستور والقانون، والتزام الدولة والرئيس باحترام وتعزيز حقوق الإنسان.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، أمس الإثنين، الإفراج عن مجموعة جديدة من السجناء، في قائمة تضم 33 اسمًا.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.