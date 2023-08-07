ريما الرحباني تنشر أحدث صورة لوالدتها الفنانة فيروز

نشرت المنتجة ريما الرحباني منذ قليل، أحدث صورة لوالدتها الفنانة الكبيرة فيروز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك.

وثقت ريما الصورة على حسابها، وعلقت عليها قائلة: «وتراجع حساب العتيق ببالها.. طبعا ب آيفون ريما»

فيروز 87 عاما

كانت فيروز، احتفلت بعيد ميلادها الـ87 هذه الأيام، حيث ولدت عام 1935 في قضاء الشوف بجبل لبنان، وكانت الطفلة الأولى للعائلة، نشأت في حارة زقاق البلاط في الحي القديم القريب من العاصمة اللبنانية بيروت، عمل والدها في مطبعة الجريدة اللبنانية لوريون لوجور، أما والدتها فتوفيت عام 1961 في نفس اليوم الذي سجلت فيه فيرُوز أغنية «يا جارة الوادي» وكان عمرها لا يتجاوز 45 عامًا.