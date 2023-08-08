تعد كلية الألسن جامعة الأقصر، من الكليات الحديثة نسبيا في الجامعة، إذ بدأت الدراسة بها عام 2016، ويهتم طلاب الثانوية العامة، بمعرفة مصاريف كلية الألسن جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة.

مصاريف كلية الألسن جامعة الأقصر لعام 2023

وتقدم «الوطن»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، كل المعلومات عن مصاريف كلية الألسن جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة للالتحاق بها، إذ جرى الإعلان في العام الماضي، أنها تضم تخصصات متنوعة، وتبدأ المصاريف من 950 جنيها.

وأوضح مصدر بجامعة الأقصر، أنه من المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة الجامعة مصاريف كلية الألسن جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، خلال جلسة للمجلس الأسبوع الجاري.

الأوراق المطلوبة لكلية الألسن جامعة الأقصر

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها.

9- بطاقة الترشيح للكلية.

ووفقا للموقع الرسمي لكلية الألسن جامعة الأقصر، فإن نظام الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية، وتضم 8 أقسام هي:

- قسم اللغة العربية

- قسم اللغة الانجليزية

- قسم اللغة الفرنسية

- قسم اللغة الألمانية

- قسم اللغة الإيطالية

- قسم اللغة الروسية

- قسم اللغة الإسبانية

- قسم اللغة الصينية