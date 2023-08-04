دليلك الشامل لجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.. المصروفات وتنسيق القبول

في إقليم زاخر بالمقومات السياحية والصناعية والبشرية، كان لا بد من توفير كوادر مؤهلة تجمع بين العلم والفن والصناعة، من هنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي تستهدف تخريج تكنولوجيين لسد احتياجات سوق العمل، ومن بين تلك الجامعات أنشئت جامعة طيبة التكنولوجية، وهي جامعة حكومية، طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، على مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر.

جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

تقع الجامعة على مساحة 130 ألف متر مربع وتضم كليتين، هما كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تطرح حاليا برنامجين دراسيين هما تكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا السياحة والسفر، وقريبا برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتطرح برنامجين دراسيين هما تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية.

الدراسة تعتمد على الجانب العملي بنسبة 60%

ولما كان الهدف هو تخريج تكنولوجيين من أصحاب المهارة والخبرة المصقلة بالعلم، كان للدراسة العملية النصيب الأكبر في المناهج الدراسية بنسبة 60%، و40% للدراسة النظرية، ويستطيع الطالب اكتساب خبرة والعمل بها أثناء الدراسة، إذ يمكن للطالب أن يدرس سنتين دراسيتين يحصل بعدهما على دبلوم عالي تكنولوجي يعمل بعده فورا، ويمكن استكمال سنتين أخرتين، ويحصل بعدهما على بكالوريوس تكنولوجي، كما تتيح الجامعة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

انطلقت الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية، لأول مرة في 16 أكتوبر 2022، واستقبلت في السنة الدراسية الأولى حوالي 600 طالب، وتوفر الجامعة تدريبات عملية على أعلى مستوى في الفنادق السياحية ذات الخمس نجوم، والشركات السياحية وشركات السفر، لطلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، كما توفر للطلاب الحصول على تدريبات عملية في المناطق الصناعية الكبرى، لطلاب تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تضم الجامعة، 8 مبانٍ رئيسية، هي المبنى الإداري والتعليمي، ويشتمل على 4 مدرجات تستوعب أكثر من 400 طالب، و4 قاعات تدريسية تستوعب أكثر من 200 طالب، و8 فصول دراسية، والعشرات من المكاتب الإدارية.

كما تضم الجامعة، مبنى الورش والمكاتب السياحية، ويشتمل على ورش نجارة ومعامل ميكروبيولوجي وكمبيوتر ومكاتب سياحية لتدريب الطلاب عمليا على المناهج الدراسية التي تعتمد في الأساس على الدراسة العملية، كما تضم الجامعة مسرحا وقاعة مؤتمرات، ومبنى سكن الطلاب وآخر للطالبات، ومبنى سكن لأعضاء هيئة التدريس، ومطعم وكافيتريا ومطبخ تعليمي، ومسجد و5 ملاعب خماسية ومتعددة لممارسة ألعاب كرة القدم، وكرة السلة والتنس، والكرة الطائرة.

مصروفات جامعة طيبة التكنولوجية

بلغت مصروفات جامعة طيبة التكنولوجية، العام الماضي 2022-2023، 10 آلاف جنيه للسنة الواحدة، تسدد على قسطين، 5 آلاف جنيه في الترم الأول، و5 آلاف جنيه في الترم الثاني، ومن المتوقع أن لا تتغير تلك المصروفات هذا العام، طبقا لتصريحات مصدر مسؤول بالجامعة لـ«الوطن».

تنسيق جامعة طيبة التكنولوجية

وفقا لتنسيق جامعة طيبة التكنولوجية العام الماضي جاء كالتالي:

أولا: تنسيق كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية

- ثانوي صناعي خمس سنوات 76.70%

- ثانوي صناعي ثلاث سنوات 77%

- ثانوي تجاري خمس سنوات 81%

- ثانوي تجاري ثلاث سنوات 84.31%

- ثانوي فندقي ثلاث سنوات 77.50%

ثانيا: تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- ثانوي صناعي خمس سنوات 75.17%

- ثانوي صناعي ثلاث سنوات 80.57%

وبالنسبة لتنسيق الثانوية العامة، كان العام الماضي بنظام التحويل.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- بطاقة الترشيح (المطبوعة من على موقع التنسيق الالكتروني).

2- أصل شهادة الثانوية أو الدبلوم وليس مستخرج بالدرجات + 3 صور منها.

3- أصل شـهادة الميلاد (حديثة) + 3 صور منها.

4- 8 صور شخصية.

5- صورة البطاقة الشخصية للطالب عدد 3 صور.

6- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب عدد 3 صور.

7- نموذج 2 جند (للطلاب الذكور فقط).

8- نموذج 7/6 جند (للطلاب الذكور فقط).

9- استمارة القيد (تملأ بمعرفة ولي الأمر وتوقيعه وعلى مسئوليته).

10- الكشف الطبي، سيُخطر الطالب بميعاد ومكان الكشف الطبي.

11- المصروفات الدراسية، طريقة الدفع في أي فرع للبريد المصري، تحت مسمى «مصروفات الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة بالأقصر».