بيلاروسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية اخترقت مجالها الجوي

كشفت دولة بيلاروسيا عن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة بدون طيار تابعة لأوكرانيا، اخترقت المجال الجوي لجمهورية روسيا البيضاء، بالقرب من نهر «دنبيرو» أمس الأحد، وأشار حرس الحدود في بيلاروسيا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية عقب الحادث، الذي فاجأ الجميع.

أزمة كهرباء في أكرانيا

وفي سياق أزمة روسيا وأوكرانيا، ذكرت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه يوجد أكثر من 400 منطقة في أوكرانيا بدون كهرباء، بسبب «الأعمال العدائية»، وعدم استقرار الأحوال الجوية، في الوقت الذي يعمل فيه مهندسو الطاقة على ترميم الأعمال إذا أمكن.

مناطق على خط المواجهة

وتابعت شركة الكهرباء، في البيان الذي نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، أنه «بسبب الأعمال العدائية، لا تزال 397 منطقة في مناطق خط المواجهة والحدود، بلا كهرباء»، وأضافت أنه «نتيجة للقصف، حدثت أضرار في الشبكات بمناطق دونيتسك، وخاركيف، وزاباروجيا، ويجري تنفيذ أعمال الترميم، بإذن من الجيش».

انقطاع التيار الكهربائي في 4 مناطق

كما أشارت شركة الكهرباء الأوكرانية إلى أن أحد أسباب انقطاع التيار الكهربائي في 4 مناطق مختلفة، يعود إلى سوء الأحوال الجوية، وسط محاولات إصلاح مستمرة.

يأتي هذا الانقطاع المتكرر للكهرباء في أوكرانيا، في ظل استهداف روسيا للبنية التحتية في الجمهورية السوفيتية السابقة، من أجل عدم إطالة الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت نهاية فبراير 2022.