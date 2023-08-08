إيمي طلعت زكريا تكشف كواليس بلاغها ضد صفحة زعمت وفاة والدها مقتولا

كشفت إيمي طلعت زكريا، كريمة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن كواليس اتخاذها الإجراءات القانونية ضد من روجوا شائعة وفاة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا مقتولًا، لافتة إلى أن كثيرين أرسلوا لها الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه بأن هذه المزاعم غير حقيقية، ولكنها فوجئت بحذف تعليقها من الصفحة التي نشرت الفيديو.

تحرير محضر بمديرية أمن الجيزة ضد الصفحة التي نشرت الفيديو

وأوضحت إيمي طلعت زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه ذكي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها توجهت لمديرية أمن الجيزة وحررت محضرا ضد الصفحة التي نشرت الفيديو، وحصلت على رقم المحضر وستتابع القضية للنهاية.

وأكدت أنها أثبتت الواقعة في المحضر، معتبرة أن ما حدث هو حملة ممنهجة على الفنانين المصريين، نظرًا لنشر الصفحة فيديوهات تزعم وفاة عدد كبير من الفنانين المصريين مقتولين.

ولفتت إيمي طلعت زكريا إلى أن هند سعيد صالح، كريمة الفنان الراحل سعيد صالح، تقدمت ببلاغ أيضًا بسبب فيديو مشابه زعم أن الفنان سعيد صالح مات مقتولًا.