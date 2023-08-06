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أميمة طلعت زكريا تحرر محضرا ضد حسابين نشرا فيديو لوالدها بالذكاء الاصطناعي

كتب:

 جيهان عبد العزيز
08:56 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
الفنان الراحل طلعت زكريا

الفنان الراحل طلعت زكريا

حررت الفنانة أميمة طلعت زكريا، محضرا في قسم «تكنولوجيا المعلومات» بوزارة الداخلية، ضد حسابين على «فيس بوك» و«تيك توك»، لقيامهما بنشر مقطع فيديو يظهر فيه والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، بتقنية الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن أنه قتل على يد ممثل لم يذكر اسمه.

وقالت ابنة الفنان الراحل، في المحضر، إن ما جرى نشره سبب لها أضرارا أدبية ومعنوية.

وأحال اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، المحضر، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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