رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكيني

كتب:

أحمد حامد دياب
07:28 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الرئيس السيسي والرئيس الكيني ويليام روتو

الرئيس السيسي والرئيس الكيني ويليام روتو

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين أكدا على الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

تناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في السودان، وبمنطقة حوض النيل. 

اقرأ المزيد:

أحمد المسلماني يكشف عن مجالات التعاون مع أرمينيا بعد زيارة الرئيس السيسي

إمام «السيدة نفيسة»: آل البيت رمز الجهاد والتضحية.. ونشكر السيسي على الاهتمام بمساجدهم

«الأعلى للطرق الصوفية» يشكر الرئيس السيسي: تدخلات غير مسبوقة لترميم مساجد آل البيت

أحمد موسى: تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة بفضل الرئيس السيسي

نقيب الأشراف: إشادات دولية بجهود الرئيس السيسي لتطوير المساجد والكنائس
بقلم أحمد حامد دياب