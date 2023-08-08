السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالاعتداء على سيدة في روض الفرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، المتهم بالاعتداء على سيدة في روض الفرج، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، أنّه في غضون يوليو من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اعتدى على إحدى السيدات بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة روض الفرج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بأنّ عاطلا اعتدى عليها في دائرة القسم.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الواقعة، تبين أنّ المتهم اعتدى على الضحية، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.