حبس المتهم بقتل شاب في روض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق بحبس مرتكبي واقعة قتل شاب في منطقة روض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، كما قرّرت نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصّل عنها، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

المتهم يعترف

واعترف المتهم بجريمته وإنهاء حياة الضحية، أمام جهات التحقيق، إذ نشبت بينهما خلافات خلال الأيام الماضية، وحاول البعض التدخل وإنهاء تلك الخلافات لكن دون جدوى، وفي يوم الواقعة تطور بينهما الخلاف من مشادة كلامية إلى مشاجرة؛ ليسقط الضحية أرضًا غارقًا في دمائه.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، كانت البداية بورود إشارة الى رجال الشرطة في منطقة روض الفرج من أحد المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، توفي متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة في الجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «المتوفى» وطرف ثانٍ زوج طليقة المتوفى وشقيقه لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين؛ لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقهما والأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحامي أحمد عزت، لـ«الوطن»، أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».