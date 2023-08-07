مدير عام المتحف المصري لـ«الوطن»: نشهد إقبالا سياحيا مميزا هذا الموسم

شهد المتحف المصري بالتحرير اليوم، إقبالا كبيرا من الزوار الأجانب والمصريين، وفقا لما نشرته إدارة المتحف المصري على صفتحها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المتحف المصري بالتحرير

قال الدكتورعلى عبدالحليم مدير عام المتحف المصري، إن المتحف هذا الموسم يشهد إقبالا سياحيا متميزا وضخما، لافتا إلى أن موقع المتحف في وسط البلد، جعله مميزا وأكثر جذبا للسائحين.

كنوز الفرعون الذهبي توت عنخ آمون

أضاف مدير عام المتحف المصري لـ«الوطن»، أن المتحف المصري في هذه الفترة محط أنظار العالم بأكمله لأسباب عديدة، من ضمنها وجود بعض القطع الأثرية المميزة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون، قبل نقلها إلى المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن المعارض المؤقتة التي تنظمها إدارة المتحف وراديو المتحف، من ضمن الأسباب الترويجية التي تعمل على زيادة إقبال الزائرين.

مواعيد الزيارة داخل المتحف

حددت إدارة المتحف مواعيد الزيارة، لافتة إلى أنه يتم فتح الأبواب طوال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، أما عن شباك التذاكر تغلق في تمام الساعة السادسة مساء.