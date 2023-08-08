إحالة شخص بتهمة النصب على سيدة في الجيزة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم بالنصب على إحدى السيدات، بعد إيهامها ببيع أثاث منزلي لها في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، للمحاكمة الجنائية.

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات صور ومقطع فيديو مُصور لإحدى السيدات عبر أحد الحسابات الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن شكواها من شخص لشراء أثاث منزلي منه عبر صفحة مُحددة وإرسالها مبلغ مالي للمذكور كمقدم تعاقد، وعدم قيامه بتسليمها الأثاث المتفق عليه.

وأضافت الشاكية أيضًا خلال الفيديو أنها حينما تواصلت مع المذكور عبر رسائل تطبيق الواتساب ومكالمة هاتفية من خلال رقم مُحدد قام بسبها.

القبض على المتهم

وبفحص الفيديو والشكوي والتقابل مع «الشاكية» تبين أنها تقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وأفادت بمضمون ما سبق، وبتقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهم وتبين أن محل إقامته في العمرانية، وتم استهدافه وجرى القبض عليه، وضُبط بحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول العقوبة المتوقعة، قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336 على الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأضاف المحامي بالنقض، أنه حال العودة يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.