السجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية لمتهم بالاتجار في الحشيش بالمرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، مقاول لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «إيهاب. ل»، أنّه في مارس من العام الماضي بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، حاز وأحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهم يتاجر في المواد المخدرة «الحشيش» متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحيازته كمية من المواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.