«الغرف السياحية»: 1000 دولار متوسط إنفاق السائح خلال فترة إقامته بمصر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه وفقا لعدد السياح الذين زاروا مصر في النصف الأول من العام الجاري، والذي تجاوز 7 ملايين سائح، ووفقا لحجم الطلب على زيارة مصر خلال الشهور المتبقية ذات العام، فإنّ أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية عام 2023 سيتجاوز حاجز الـ15 مليون سائح.

مصر ستحقق أعلى إيراد سياحي في تاريخها هذا العام

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ متوسط إنفاق السائح خلال زيارته لمصر تبلغ نحو 1000 دولار وفقا لأحدث التقديرات والإحصاءات، ما يعني أنّ إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية العام الجاري ستتخطى حاجز الـ15 مليار دولار، وهو أعلى إيراد تحققه السياحة المصرية في تاريخها، موضحا أنّ العام المقبل سيشهد زيادة في متوسط نسب إنفاق السياح.

اتباع سياسة الكيف وليس الكم في جذب السياح

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ القطاع السياحي المصري بدأ خلال السنوات القليلة الماضية، استخدام سياسة الكيف وليس الكم في جذب السياح، ما أدى إلى ارتفاع نسب الإيرادات المحققة، مشيرا إلى أنّ مصر تمتلك الكثير من المقومات السياحية التي تؤهلها لتكون واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، كما أكد أنّ المقصد السياحي المصري قادر على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.