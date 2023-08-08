درجات الحرارة اليوم.. انكسار الموجة الحارة والقاهرة تسجل 36 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد ويكون مائلا للحرارة والرطوبة ليلاً على كافة الأنحاء.

انكسار الموجة الحارة

وفيما يتعلق بالموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد، فإن درجات الحرارة تشهدا انخفاضا طفيفا وتدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على أقصى الجنوب، لاسيما حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل والوادي الجديد، ويصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتمتد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية من البحر المتوسط وخاصة مطروح والعلمين والإسكندرية، وتكون سرعتها من 30 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم العظمي والمحسوسة على مدن ومحافظات الجمهورية جاءت كالتالي:

القاهرة: 36 - 39 درجة.

العاصمة الإدارية: 40 - 43 درجة.

العاصمة الإدارية: 37 - 40 درجة.

بنها: 36 - 39 درجة

دمنهور: 36 - 38 درجة.

وادي النطرون:37 - 40 درجة.

كفر الشيخ: 35 - 38 درجة.

المنصورة:35 - 38 درجة.

الزقازيق: 36 - 38 درجة

شبين الكوم: 36 - 40 درجة.

طنطا: 35 - 40 درجة.

دمياط: 33 - 38 درجة

بورسعيد: 33 - 38 درجة.

الاسماعيلية: 38 - 40 درجة.

السويس: 37 - 40 درجة.

العريش: 34 - 39 درجة.

رفح: 33 - 38 درجة.

رأس سدر: 40 - 43 درجة.

نخل: 39 - 42 درجة.

كاترين:33 - 35 درجة.

الطور: 39 - 42 درجة.

طابا: 37 - 39 درجة.

شرم الشيخ: 42 - 44 درجة.

الإسكندرية: 35 - 38 درجة.

العلمين: 32 - 35 درجة.

مطروح: 32- 35 درجة.

السلوم: 33 - 37 درجة.

سيوة: 40- 45 درجة.

رأس غارب: 39 -42 درجة.

الغردقة: 41 - 44 درجة.

سفاجا: 39 - 42 درجة.

مرسى علم: 41 - 42 درجة.

شلاتين: 42 - 45 درجة.