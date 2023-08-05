علي الحجار ومسار إجباري.. تفاصيل 22 حفلا في ساقية الصاوي خلال أغسطس

أعلنت ساقية الصاوي بالزمالك عن برنامجها لشهر أغسطس الجاري والذي يتضمن باقة من الحفلات المتنوعة بين الحفلات الغنائية لكبار النجوم كالفنان على الحجار والفرق الغنائية منها مسار إجباري وأخرى لفرق الإنشاد الديني.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ، نوضح في التقرير التالي برنامج ساقية الصاوي في شهر أغسطس، على هذا النحو:

5 أغسطس حفل سعد العود

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 250 جنيهًا.

7 أغسطس حفل مدرسة المشاغبين الشاملة

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر 60 جنيهًا.

8 أغسطس حفل جدل

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 350 جنيهًا.

10 أغسطس حفل مصطفى الشافعي

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 80 جنيهًا.

11 أغسطس حفل طبلة الست

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 100 جنيه.

12 أغسطس حفل مسار إجباري × الساقية بجامعة النيل

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر من 200 جنيه.

12 أغسطس حفل كلاكسكيات

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 80 جنيهًا.

15 أغسطس حفل فينال

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 60 جنيهًا.

17 أغسطس حفل نهى فكري

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 150 جنيهًا.

18 أغسطس حفل رند

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 150 جنيهًا.

18 أغسطس حفل Konafa Comedy Night

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 120 جنيهًا.

20 أغسطس حفل على الحجار

يقام حفل الفنان علي الحجار في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 280 جنيهًا.

21 أغسطس حفل آخر زفير

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 260 جنيهًا.

22 أغسطس حفل The Elite Vol.9

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 150 جنيهًا.

23 أغسطس حفل كورال عباد الشمس

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من : 100 جنيه.

24 أغسطس حفل النفيخة

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 100 جنيه.

24 أغسطس حفل حاجة سيشال

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 120 جنيهًا.

25 أغسطس حفل Fares Qatrya

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 120 جنيهًا.

25 أغسطس حفل مشروع إرتجالي

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 120 جنيهًا.

30 أغسطس حفل سمعنا طبلتك وغنوتك

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 100 جنيه.

31 أغسطس حفل الحضرة

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 110 جنيه.

31 أغسطس حفل على قنديل

يقام في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 250 جنيهًا.