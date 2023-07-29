علي الحجار يحيي حفلا في ساقية الصاوي اليوم.. اعرف سعر التذكرة

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي كبير اليوم، بساقية الزمالك في الزمالك، ومن المتوقع أنَّ يحضر عددًا كبيرًا من الجمهور نظرًا لشعبيته الكبيرة.

سعر تذكرة حفل علي الحجار بساقية الصاوي

وطرحت ساقية الصاوي التذاكر للجمهور منذ أيام، حتى يتمكّنوا من الحضور حفلة علي الحجار اليوم، إذ جاءت على فئة واحدة بـ150 جنيه، بينما تمّ منع دخول الأطفال الحفلة.

إحياء علي الحجار لذكرى وفاة شقيقه

وكان الفنان علي الحجار، أحيا ذكرى وفاة شقيقه الفنان أحمد الحجار، عن طريق إحياء حفلة في ساقية الصاوي رفقة نجله، إذ بدأ الحفلة على نغمات أغنية «الحق المبين»، قبل أن يستكمل الحفل بتقديم باقة من أغنياته.

آخر أعمال علي الحجار الغنائية

يُذكر أنَّ الفنان علي الحجار كان قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «بطلة حكايتي»، وهي من كلمات طارق علي وألحان خالد داغر وتوزيع محمد عبدالله وتقول كلماتها.